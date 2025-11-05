熊本県小国町の渡辺誠次町長は5日記者会見し、町発注の土木工事を巡る贈収賄事件で逮捕された前建設課長と会社役員の2人は、中学の先輩後輩だと明らかにした。「推移を見守りながら事実関係を調査し、適切に対処する」と述べた。