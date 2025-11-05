東京・大田区の会社事務所で元従業員の男がハンマーで女性を襲い、けがをさせました。現場を目撃した男性が緊迫した様子を証言しました。午後0時半ごろ、大田区仲池上で「元従業員が来て暴れている」と110番通報がありました。警視庁によりますと、ビル改修工事会社の事務所で元従業員の男がハンマーのようなもので50代の女性従業員を襲い、けがをさせたということです。現場を目撃した人「（被害者の女性が）ビルの3階のベランダ