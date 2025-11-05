生産量日本一に輝いた鹿児島のお茶をより多くの人に知ってもらおうと鹿児島市でイベントが始まりました。県産の緑茶は輸出も好調で今年の輸出額は過去最高になる見通しです。鹿児島市で5・6日開かれている「かごしまお茶まつり」。多くの人に「かごしま茶」を知ってもらおうと県茶業会議所が開いています。会場には、県産茶の販売や手もみ茶の実演など30を超えるブースが軒を連ね、100円でお茶を楽しめる百円茶屋は多