8月の記録的大雨から続いていた姶良市の網掛橋の通行止めが、11月9日に解除されることになりました。8月の記録的大雨の影響で全面通行止めとなっていた姶良市加治木町の国道10号の網掛橋。復旧工事が進み、11月9日午前10時に通行止めが解除されることになりました。3か月ぶりの通行再開です。網掛橋は国道10号に架かり、1日約2万5000台の車が通行していました。通行の再開に伴い、東九州自動車道の隼人東インターチェ