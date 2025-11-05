６千人以上が犠牲となった阪神淡路大震災から３０年がたちました。最愛の息子を亡くした母親は、今も震災に遭った人たちの支援を続けています。今回兵庫県を訪れ、また新たな出会いがありました。広島から兵庫県へ向かう加藤りつこさんです。音楽コンサートを計画し、会場の下見に訪れました。■加藤りつこさん「場所が場所だけにね、気持ちもちょっと落ちるかもしれないけど」３０年前、この地で一人息子を亡くしまし