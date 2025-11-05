鹿児島の秋の風物詩のひとつといってもいいかもしれません。鹿児島市の百貨店で北海道物産展が始まり、新鮮な海の幸やスイーツを求め多くの人が訪れました。鹿児島市の山形屋で5日から始まった「北海道の物産と観光展」。初出店13社を含む120社が参加し、北海道土産の定番「白い恋人」や海産物に肉など、約2800の品が並びます。山形屋は全国の百貨店などで開かれる北海道物産展の中で36回の売り上げ日本一を誇ります。