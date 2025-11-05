広島商工会議所の新しい会頭に、広島ガスの松藤研介会長が就任しました。広島ガスからの会頭就任は６年ぶりです。就任会見では中小企業の支援とともに、若者に住み続けてもらえる魅力的な街作りを進め、地域経済の活性化につなげたいと抱負を述べました。（２０２５年１１月５日放送）