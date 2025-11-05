ダルビッシュは「また気持ちよくボールが投げられるようにリハビリ頑張ります」と前を向いた(C)Getty Imagesパドレスのダルビッシュ有が11月4日、自身のSNS上で、「先週水曜日にDr.Meisterから肘の手術を受けました。2026年シーズンは試合で投げることが出来ません。また気持ちよくボールが投げられるようにリハビリ頑張ります」と投稿した。来季は全休となり、2027年以降での復帰を目指す見込みとなった。【写真】ワトソンさん