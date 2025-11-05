タンパク質は、多くのアミノ酸が鎖のようにつながったひも状の構造（一次構造）が複雑に折りたたまれた立体的な構造をしています。この立体構造は、アミノ酸とアミノ酸の間に働く「水素結合」という力で保たれていますが、熱にさらされると水素結合が切断され、立体的な構造が破壊されてしまいます（一次構造は破壊されません）。そして、一度破壊されると元に戻ることは不可能です。これをタンパク質の「熱変性」と呼びます。熱変