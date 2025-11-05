２０年ぶりに広島市で開かれていたパグウォッシュ会議が、５日閉幕しました。５日間にわたって開かれたパグウォッシュ会議には世界の科学者らが参加し、核兵器廃絶などについて議論しました。発表された「広島宣言」には、核抑止政策では平和は築けないことや、非核保有国に対して安全保障の枠組みを強化すべきといった内容などが盛り込まれました。（２０２５年１１月５日放送）