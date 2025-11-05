日本航空（JAL）の客室乗務員有志で結成されるミュージックベルの演奏チーム「JALベルスター」が、クリスマスシーズンに全国各地で行う演奏会に向けて、練習を続けている。JALベルスターの活動は1995年に始まり、今年で30周年を迎える。毎年、CA有志8名でチームを結成し、クリスマスシーズンに全国各地の空港などで演奏を披露している。基本的にメンバーは毎年入れ替わるが、1〜2名は翌年も引き続き参加し、リーダーやサブリーダー