はじめに糖尿病は一度発症すると、完全に「治す」ことは難しい病気です。しかし、多くの人は**発症の10年以上前から予兆（血糖の上昇傾向）**があり、生活習慣を整えることで予防することができます。実際、世界保健機関（WHO）や日本糖尿病学会も「生活習慣の改善が最も有効な予防法」としています。この記事では、糖尿病の発症メカニズムを踏まえ、"なりにくい体"をつくるための具体策を紹介します。