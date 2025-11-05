名古屋市西区の主婦･高羽奈美子さん。1999年11月、自宅アパートで刃物で刺され殺害されました。 【写真を見る】15年前の“時効撤廃”なければ逮捕されることはなかった 安福久美子容疑者(69) 別事件の遺族は｢ぱっと明るくなりました｣ 全国には未だに350件以上の未解決事件 高羽さんの夫・悟さんは現場の部屋を保存してきました。玄関に犯人の血痕が残されていたからです。事件発生から26年を前にこれとDNA型が一致する女が