今年もお歳暮商戦がスタートです。新潟市のデパートでギフトセンターが開設されました。 新潟伊勢丹のギフトセンターで開かれた出陣式。全国から約2000点の商品を取りそろえました。ビールやハムなどの定番商品に加え、今年力を入れているのはル レクチエ。三条市や加茂市など去年よりも生産地を増やしました。 また、こちらの『にいがた防災備蓄食セット』は初登場。お粥やライスクッキ}