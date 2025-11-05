人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月6日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）よいことをするならさり気なく。人知れず評判になるはず。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）あなたの感性にぴったりの店を発見。初めての道を歩いてみて。10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）まことし