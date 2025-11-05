なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、11月12日午前11時から、「温たま明太クリームうどん」を販売する。「温たま明太クリームうどん」は、なか卯自慢のうどんだしとホワイトクリームソースを合わせたうどんに、博多明太子と“こだわり卵”の温たま、きざみ海苔、青ねぎをトッピングした商品となっている。店舗で毎日丁寧に煮出している、鰹や昆布の旨みが詰まったうどんだしに、北海道産生クリームを使用したホワイ