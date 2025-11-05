発掘から４６年。飛鳥時代の遺跡の全貌が明らかになりました。奈良県明日香村の「飛鳥宮跡」の南側にある「正殿」。４６年前の１９７９年の調査では半分だけ発掘されていました。今回は新たに柱の跡や石敷きなどが発掘され、建物全体の大きさが東西約２０ｍ、南北約１１ｍだったと分かりました。中央からは石敷きの通路が出土し、天智天皇など、当時の天皇がここを通って移動していたと考えられるということです。また、