左から：「uni Palette」アイボリー、ピスタチオ、もふエナガ、シバイヌ、「uni Palette Fit」メタリックネイビー、パールホワイト三菱鉛筆は、こだわりの品質と彩り豊かな学童向け鉛筆「uni Palette（ユニ パレット）」から、子どもの選ぶ喜びが広がる新デザインを11月12日に発売する。2008年から展開している「uni Palette」シリーズは、パレットに広がるような多彩なカラーラインアップを取りそろえ、シンプルなデザインの中に