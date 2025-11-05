日本代表MF佐野海舟と川粼颯太が所属するマインツはブンデスリーガ９節で、日本代表DF菅原由勢、ミオ・バックハウス（日本名：長田澪）がプレーするブレーメンをホームに迎えた。３月以来ホームでの勝ちがないマインツは序盤からハイプレスでブレーメンのビルドアップを抑え込み、優勢的に試合を進める。36分にシルバン・ビドマーが待望の先制ゴールをマークすると、その後も相手に大きなチャンスを与えずにいたが、86分