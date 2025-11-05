新原発の建設に向けた地質調査が再開しました。美浜原発をめぐっては、関西電力が２０１０年、老朽化した１号機の建て替えに向けた地質調査を行っていましたが、翌年の福島第一原発の事故を受けて中断していました。こうした中、関西電力は１１月５日、福井県の美浜原発で地質調査を再開したと発表。資機材の搬入準備などを行いました。１０日から原発北側の山地や南側の海底で活断層の有無などを調べるボーリング調査を始