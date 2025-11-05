10月鹿屋市で障害者が働くチョコレートの工房兼店舗が全焼する火事がありました。設備や材料のほとんどを失ったものの温かな支援の輪が広がりチョコレート作りにむけ再び歩み始めています。桜島をモチーフにした形のチョコレート。鮮やかなパッケージデザインが目を引きます。このチョコレートを製造・販売しているのは鹿屋市の「kiitos」。障害者の就労を支援するNPO法人が立ち上げま