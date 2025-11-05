１１月６日（木）の近畿地方は、天気が持ちなおし、秋の晴れ間が戻りそう。ただ、南や北を中心に通り雨がありそうです。南からの湿った空気の流れ込みは次第におさまり、近畿地方は北から張り出す高気圧に覆われるでしょう。午前中は全般に雲が多く、南部を中心に午前中は雨が残る所もありますが、午後にかけて晴れ間が広がってくるでしょう。ただ、北風に変わる影響で、湿った空気が日本海から流れ込む北部では、通り雨に注意