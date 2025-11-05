おおさか東線のJR淡路駅〜南吹田駅間の線路内に人が立ち入った影響で、大阪環状線と阪和線の列車に遅れや運転取り止めがでているということです。影響が出ている区間は大阪環状線の全線と、阪和線の天王寺〜和歌山までです。