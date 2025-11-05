奈良市は、１１月５日に行われた緊急地震速報の訓練で、訓練用の内容ではなく、誤って実際の緊急地震速報の内容を放送したと発表しました。奈良市によりますと、１１月５日午前１０時に行った、Ｊアラートを活用した緊急地震速報の訓練で、市内に設置されている全てのスピーカー７２カ所で、訓練用ではなく、実際の内容を放送したということです。市役所内に設置されている、消防庁からの信号を受信するＪアラート受信機は、