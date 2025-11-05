社会人野球の日本選手権第5日は5日、京セラドーム大阪で1回戦3試合が行われ、今年の都市対抗大会で優勝した王子、JR東海（ともに愛知）、明治安田（東京）が勝って2回戦に進んだ。王子はプロ野球楽天からドラフト6位指名された九谷が2番手で3回無失点と好投し、日本製鉄山口（山口）を4―2で下した。JR東海は延長十回タイブレークの末、日本製鉄瀬戸内（兵庫）に3―2で競り勝った。明治安田は西濃運輸（岐阜）を4―2で退けた。