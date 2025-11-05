退任式に集まった人たちと握手する宮城県南三陸町の佐藤仁町長（中央）＝5日午後、南三陸町宮城県南三陸町の旧防災対策庁舎で東日本大震災の津波にのまれながらも一命を取り留め、約14年8カ月にわたり同町の復興のかじ取りを担った佐藤仁町長（73）が5日、任期満了で退任した。退任式で「多くの仲間を失った。職員の献身的な取り組みが、町の復興を成し遂げた大きな要因だ」と話した。岩手、宮城、福島3県によると、震災と東京