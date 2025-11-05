兵庫県尼崎市の市立尼崎高を訪れ、吹奏楽部に感謝状を贈った沖縄県の玉城デニー知事（手前右）＝5日午後沖縄県の玉城デニー知事は5日、高校野球の春夏の甲子園大会で沖縄県勢の応援演奏を長年引き受けてきた兵庫県尼崎市の市立尼崎高を訪れ、吹奏楽部に感謝状を贈った。沖縄から駆け付けるのは楽器の運搬費用面などで難しいことから、尼崎高が1997年から毎年、友情演奏をしている。この日は吹奏楽部の約150人が玉城氏を出迎え