東京・足立区でベビーカステラを販売していた男性を脅迫した疑いで逮捕された指定暴力団傘下の組員ら3人が不起訴になりました。指定暴力団極東会系の代表ら3人は2025年1月、足立区の西新井大師近くでキッチンカーでベビーカステラを販売していた男性に「明日もここで商売をしてたら店をぶち壊す」などと言い脅迫した疑いで逮捕されました。東京地検は3人について5日付けで不起訴処分としました。不起訴の理由は明らかにしていませ