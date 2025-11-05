セ・リーグは５日に来季日程を発表。巨人の開幕戦は３月２７日、本拠地・東京ドームで行われる阪神戦に決まった。今季はリーグ３位に終わった巨人は、優勝した阪神に対して８勝１７敗と大きく負け越し、１５ゲーム差をつけられた。２年ぶりのリーグ優勝、１４年ぶりの日本一を目指す来季は、王者・阪神との伝統の一戦で幕を開ける。また、巨人の地方球場およびセ本拠地以外の球場で開催される試合は、４月２１日（火）、２２