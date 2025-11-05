5日の石川県内は、穏やかな秋晴れの一日となりました。そんな中、白山白川郷ホワイトロードでは、紅葉が見頃を迎えています。髙槌 七海 アナウンサー：「ホワイトロードにある国見展望台に来ています。こちらでは紅葉が見頃を迎えています」石川県と岐阜県を結ぶ白山白川郷ホワイトロード。標高1100メートル地点の展望台から見える景色は、赤や黄色に色づいた木々が山一面を覆っています。