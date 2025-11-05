あるスーパーの店内で見られたという、珍しい掲示物の目撃情報がXで話題になっている。一部陳列棚の上部に、2つ並んだスマイルマークとともに「2秒」と赤字が記された紙が掲げられていたというのだ。設置にはどんな狙いが......？「何が真実か解らんw」「正解はなんなんだ！」話題となっているのは、Xユーザー・冴えない幸の育てかた（＠S4CHIWAV）さんが2025年11月2日に「スーパー来たけどこの2秒ってマジで何？」などと投稿した