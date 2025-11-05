夫・将也（29）の不貞が発覚したことで、主人公・みわ（28）は娘とともに実家に戻り別居することに。あまりのショックから、別居中も将也を責めるLINEを送り続けていました。すると将也はSNSでみわを「#モラハラ妻」と投稿し、被害者面をします。悩んだみわは、信頼できる姉に相談することに。姉の支えやクリニックでの治療を経て、みわは将也の「責任逃れ」のための卑怯な理屈に気づいて…。『私はモラハラ妻ですか』をごらんくだ