佐賀県内に住む60代の女性が「爆発的な上昇が期待できる」などとウソの投資話を持ちかけられ、10月までに4000万円をだまし取られました。警察によりますと、ことし8月下旬、佐賀県内に住む60代の女性が、有名投資家を名乗るSNSの投稿に載っていたURLにアクセスしたところ、別のアプリに誘導され「爆発的な上昇が期待できる優良な銘柄を厳選しました」などとウソの投資話を持ちかけられました。女性は10月までに、投資費用の名目で7