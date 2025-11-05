なにわ男子の長尾謙杜、女優の山田杏奈が９日、都内でダブル主演映画「恋に至る病」（廣木隆一監督）の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。内気な男子高校生（長尾）と人気者女子（山田）の初恋を軸に同級生の不審死などが入り交じるストーリー。作品にちなみ、自身にとっての“究極の選択”についてトーク。長尾は「小さい頃、ポケモンを何選ぶか迷いませんでした？（タイプが）火なのか、水なのか、木なのか」と無邪気に