海の「のり」の不作が続く中、その苦境に着目して開発された「スナック菓子」が発表されました。東京駅構内の店舗で5日から試食販売された「のり」のようなスナック。スナック菓子メーカー「カルビー」が開発した「のり」の代替品です。ポテトチップスなどを作る際に出てしまう「じゃがいもでんぷん」にこんにゃく粉などを混ぜ、着色して薄く焼き上げて作られています。試食した人「え？のりじゃないんですか？」試食した人「のり