抹茶好きに大人気の「nana’s green tea」から、創業25周年を記念した特別な福袋が登場！2026年版は、人気イラストレーター・アオタケ エリコさんによる描き下ろしグッズと、抹茶や和スイーツをたっぷり詰め込んだ豪華なセット。\5,400セットと\8,900セットの2種類があり、それぞれ約1.8倍～1.9倍相当のアイテム入り。11月20日（木）12:00からオンライン予約がスタート。 アオタケエリコ描き下ろし