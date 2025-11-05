「川口市営第１１回３節」（５日、川口）稲川聖也（２８）＝川口・３３期＝が準決１１Ｒで１着。５周１角で福村唯倫（川口）を差して、今年の優出は４月の浜松に続いて２回目。川口では昨年９月以来となるファイナル進出となった。「いやぁ、やっと良くなりました」と胸をなで下ろす。調整の成果もあった。「朝練が終わってからずっとヘッド周りをやっていた。だいぶコーナーが乗りやすくなった。タイヤも良かったし、レース