過激派組織のメンバーとの打ち合わせの時にキセル乗車をした疑いで、男が逮捕されました。警察によりますと、過激派組織・中核派の活動家で三重県松阪市の会社員・鈴木啓文(62)容疑者は先月、近鉄の名古屋駅から松阪駅まで移動する際、蟹江駅までの切符で入場し通勤定期で改札を出る手口で運賃の差額1230円を支払わなかった疑いが持たれています。警察は鈴木容疑者の認否を明らかにしていませんが、ほかの中核派メンバ