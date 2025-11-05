これからの気象情報です。 6日は一部でにわか雨がありそうです。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越に広く濃霧注意報が発表されています。 ◆11月6日(木)の天気 ・上越地方 昼ごろまでは晴れるでしょう。 ただ、夕方からは雲が厚くなり、弱い雨の降るところがありそうです。 ・中越地方 沿岸部は、秋晴れが続くでしょう。 一方、山沿いでは傘マークはありませんが、夕方以降にわか雨のところがありそうで