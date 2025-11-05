元NMB48で、現在はモデル・女優として活動の幅を広げている白間美瑠さん（28）の4冊目となる写真集（秋田書店）のタイトルが『MERCI』に決定。表紙ビジュアルも公開されました。【写真】“過去最大級の露出”に挑戦した白間美瑠さん同作のロケ地は、エキゾチックな香り漂うリゾート地として注目を集めるベトナム・ダナン。異国情緒あふれる街並みや洗練された都市空間など多彩なロケーションを舞台に、「時を重ねることで生まれる