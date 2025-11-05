¹ÈÍÕ¼í¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ 5Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¤ÎÌ¯¹â»Ô¡Ø¤¤¤â¤êÃÓ¡Ù¡£¿åÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤¿〝µÕ¤µÌ¯¹â〟¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ åºÎï¤Ë¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÌ¯¹â»³¤¬¸«¤¨¡¢¼þÊÕ¤ÎÌÚ¡¹¤â¹ÈÍÕ¤¬¸«¤´¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÈÍÕ¼í¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ñ¸÷µÒ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£Ä¹Ìî¸©¤«¤é ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤ÃÓ¤ÈÌ¯¹â»³¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¼«Á³¤ÎÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¡× ¡ØÌ¯¹â¹â¸¶¥Ó¥¸¥¿ー¥»¥ó¥¿ー