オレはシュン。妻のミチルはパートとして働いている。オレとしては、1日中外で仕事をして疲れているんだから、家では労ってもらうのが当然だと思っている。料理だって掃除だってミチルがやって当たり前だ。オレたちはこのスタンスで夫婦としてやってきた。しかし最近になって、ミチルの料理に対して不満が募るようになってきた。育児で忙しいと言い訳をして品数も減ったし、オレじゃなくて子どもの好きなものばかりが食卓に並ぶよ