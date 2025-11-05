今季のスルメイカ漁について、水産庁は漁獲枠を増やす案を公表しました。しかし、函館のスルメイカ漁の再開見通しは立っておらず、地元の漁師からは落胆の声が聞かれました。（東海林記者）「生きた状態のイカを出している函館朝市では、入荷がない状態が続いています」函館の観光名所・函館朝市です。店の前にある生け簀には名物のスルメイカはありません。函館の漁港は静けさが漂っていました。本来はスルメイカ漁が最盛期を迎え