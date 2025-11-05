2日に心不全のため死去したプロ野球南海（現ソフトバンク）のレジェンドで、監督も務めた広瀬叔功さん（享年89）を、チームの後輩にあたる藤原満さん（79）＝西日本スポーツ評論家＝がしのんだ。1955年に入団した広瀬さんは南海一筋で通算2157安打を放ち、歴代2位の同596盗塁をマーク。69年入団の藤原さんは「野村克也さん、杉浦忠さんとともに南海の黄金時代を築いたとんでもない方。野村さんが（戦後初の）三冠王になれたの