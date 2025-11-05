世界中の科学者らが核兵器廃絶について議論してきたパグウォッシュ会議は、核抑止力を否定する「広島宣言」を発表し閉会しました。 ２０年ぶりに広島で開催された「パグウォッシュ会議世界大会」では、世界３９カ国から約２００人の科学者らが参加し、核兵器廃絶について話し合ってきました。 最終日の５日は、５日間の会議を踏まえ「核抑止政策では本当の平和は築けず、核兵器への依存を排除することは道義的義務であると同時に