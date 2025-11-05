北海道警察は２０２５年１１月５日、道警函館方面本部の男性巡査長（３０代）を業務上横領の疑いで書類送検しました。巡査長は２０２５年３月から６月までの間、同僚２７人から集めた駐車料金３３万５５００円を横領した疑いが持たれています。巡査長はマイカー通勤のため、職員がまとめて借りている駐車場の集金係を務めていました。道警本部・監察官室の調査では、巡査長が複数の女性と不倫したり、病気休暇を少なくとも２