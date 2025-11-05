貴重な文化財を “ろう電” などによる火災から守るため、電力会社による点検が5日に始まりました。 長崎市寺町にある「興福寺」。 本堂などは、国の重要文化財に指定されています。 電気機器に異常がないか、職員が分電盤などを確認していきます。 点検は九州電力送配電が「文化財保護強調週間」に合わせ、1970年から毎年行っていて、この日は職員8人が市内の7か所で電気機器や避雷針に異常がないか、確