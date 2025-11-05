“暑さに強いコメ”を目指し県が10年の歳月をかけ開発した新品種「あきの舞」です。どんな味わいなんでしょうか。5日から、鹿児島市のファミリーレストランで、この「あきの舞」を使ったフェアがはじまりました。（間世田桜子キャスター）「ふぁみり庵はいから亭与次郎本店では、あきの舞フェアが開かれています。ほとんどすべてのメニューであきの舞が使われています」鹿児島市の「ふぁみり庵はいから亭与