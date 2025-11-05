１０月１４日午後７時半ごろ、広島市東区の住宅で近くに住む女性（７１）が首を絞められて殺害されているのが見つかった事件で、この家に住む男（５６）が被害者を自宅に連れ込み強制的にわいせつな行為をしたうえで殺害したとして、殺人などの疑いで再逮捕されました。 男は遺体の発見時に現場にいて、覚せい剤を使用したとして逮捕・起訴されています。 警察の調べに対し「今は何も話すつもりはありません」と供述しています。