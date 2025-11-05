＜ACNチャンピオンシップ事前情報◇5日◇三木ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇7004ヤード・パー71＞片岡尚之は今月1日にACNと所属契約を結んだばかり。ホストプロとして、「日本オープン」覇者として、今大会は大きな期待がかかるが、本人は不安いっぱいで初日を迎えるようだ。【写真】優勝インタビューで涙を見せる片岡尚之契約のきっかけは、10月初旬の「バンテリン東海クラシック」のプロアマで同社の社長と回ったこと。その場で契約